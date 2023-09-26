IntoSpace » 26 сен 2023, 19:57

Привет! Да, я сотрудничал с ООО "КУБАНЬКАРТОНТАРА" и остался очень доволен. Здесь есть изготовление коробок с логотипом на заказ смотрите на сайте. Их производство на высшем уровне, у них большой опыт в изготовлении коробок с логотипами. Цены у них тоже вполне конкурентоспособные.

Их основное преимущество - это индивидуальный подход к каждому клиенту. Они могут изготовить коробки любой сложности и объема, и при этом качество всегда на высоте. Оперативно реагируют на запросы и быстро обсуждают детали заказа.

Если у вас есть конкретные требования к коробкам с логотипом, смело обращайтесь к ним. Я уверен, вы останетесь довольны результатом!