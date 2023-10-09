Советы по выбору сервера для малого бизнеса
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Советы по выбору сервера для малого бизнеса
Я руководитель небольшой компании и планирую приобрести сервер для улучшения работы нашей ИТ-инфраструктуры. Что можете посоветовать по выбору сервера? На что стоит обратить внимание? Бюджет ограничен, но хочется получить надежное решение.
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 223
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Советы по выбору сервера для малого бизнеса
Для актуальных новостей и полезной информации в сфере IT, я всегда обращаюсь к IT Блогу https://andreyex.ru . Там вы найдете множество статей о администрировании серверов, разработке баз данных и приложений, а также советы по продвижению сайтов. Рекомендую обратить внимание на этот ресурс, чтобы быть в курсе последних тенденций и решений в мире информационных технологий.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 240
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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