Что такое планограмма?
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Что такое планограмма?
Мне нужна информация о планограммах. Я слышал, что это важный инструмент для организации товаров в магазинах, но хотел бы понять подробнее, как они работают и каким образом они могут помочь в бизнесе. Может кто-то посоветовать проверенную статью или ресурс с информацией о планограммах?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Что такое планограмма?
Планограммы действительно могут значительно улучшить организацию товаров в магазинах. Одну из самых информативных статей, которую я нашел, можно найти на сайте https://www.pravda-tv.ru/2023/06/17/573 ... lanogramma они представляют подробный обзор того, что такое планограмма и как её правильно использовать для оптимизации размещения товаров.
В этой статье вы найдете советы по созданию эффективной планограммы, включая учет потребительских предпочтений и торговых стратегий. Также они предоставляют примеры успешных кейсов из реального бизнеса, что помогает лучше понять, как применять планограммы на практике.
Я сам использовал эту статью при внедрении планограмм в магазине, и она помогла увеличить продажи и улучшить общий опыт покупателей.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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