Реклама с пайетками

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Реклама с пайетками

Новое сообщение RomanSimon » 26 окт 2023, 10:55

Мы используем рекламные конструкции с пайетками. Несколько раз заказывали их в России компании Solaair. Они работают в том числе со странами СНГ и Европы, в Северной Америке у них тоже есть партнеры. Реклама с пайетками хорошо себя показала, так как более заметна в общем потоке наружной рекламы. solaair .com Мы использовали не только вывески и баннеры, но и рекламные конструкции в офисе и магазинах. Секрет успеха пайеток в том, что они находятся все время в движении. Это заметней, чем просто статичная реклама и дешевле, чем аренда ЖК монитора. Тем, кто всерьез занимается рекламой, можно посотрудничать с этой компанией, она расширяет свое присутствие в Европе. :D ;)


RomanSimon
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