Где можно заказать качественные лазерные диоды?

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Где можно заказать качественные лазерные диоды?

Новое сообщение Dima » 06 ноя 2023, 15:59

у меня появилась идея создать свой лазерный проектор для домашнего кинотеатра. Где можно заказать качественные лазерные диоды? Может кто-то поделиться опытом?


Dima
Писатель
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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