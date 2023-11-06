Где можно заказать качественные лазерные диоды?
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Где можно заказать качественные лазерные диоды?
у меня появилась идея создать свой лазерный проектор для домашнего кинотеатра. Где можно заказать качественные лазерные диоды? Может кто-то поделиться опытом?
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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