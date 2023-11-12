где можно приобрести картонные упаковки?

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где можно приобрести картонные упаковки?

Новое сообщение Axilless » 12 ноя 2023, 15:49

Я занимаюсь продажей товаров в интернете. Для упаковки своих товаров мне нужно приобрести картонные упаковки. Подскажите, где можно приобрести картонные упаковки?


Axilless
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Re: где можно приобрести картонные упаковки?

Новое сообщение Osvald » 12 ноя 2023, 19:04

Привет, интернет-трейдер! Картонные упаковки ищешь? Гугли, где оптом гоняют. Форумы, где бизнесмены хвалят или ругают поставщиков, помогут.
Osvald
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Re: где можно приобрести картонные упаковки?

Новое сообщение JamesReus » 12 ноя 2023, 22:42

Занимаюсь мелкооптовой торговлей, и мне всегда нужна хорошая упаковка. Недавно заказал картонные упаковки на https://tara174.ru/ . Привезли быстро, качество на уровне. Теперь мои товары выглядят стильно и привлекательно.
JamesReus
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