где можно приобрести картонные упаковки?
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где можно приобрести картонные упаковки?
Я занимаюсь продажей товаров в интернете. Для упаковки своих товаров мне нужно приобрести картонные упаковки. Подскажите, где можно приобрести картонные упаковки?
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: где можно приобрести картонные упаковки?
Привет, интернет-трейдер! Картонные упаковки ищешь? Гугли, где оптом гоняют. Форумы, где бизнесмены хвалят или ругают поставщиков, помогут.
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: где можно приобрести картонные упаковки?
Занимаюсь мелкооптовой торговлей, и мне всегда нужна хорошая упаковка. Недавно заказал картонные упаковки на https://tara174.ru/ . Привезли быстро, качество на уровне. Теперь мои товары выглядят стильно и привлекательно.
- JamesReus
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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