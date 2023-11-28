Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё

Новое сообщение Карабас » 28 ноя 2023, 15:55

Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё. Какие магазины предлагают широкий ассортимент и качественные модели?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё

Новое сообщение Paris » 28 ноя 2023, 17:52

Твоя жена тебя не любит, раз ты хочешь ей купить нижнее белье. Она сама знает, что ей нужно.
Paris
Читатель
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group