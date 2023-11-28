Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё
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Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё
Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё. Какие магазины предлагают широкий ассортимент и качественные модели?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё
Твоя жена тебя не любит, раз ты хочешь ей купить нижнее белье. Она сама знает, что ей нужно.
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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