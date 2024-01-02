Нам для бухгалтерии нужна программа 1С

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Нам для бухгалтерии нужна программа 1С

Новое сообщение Калугин » 02 янв 2024, 02:15

Нам для бухгалтерии нужна программа 1С , где ее купить с внедрением? Ищу надежного продавца или консультанта.


Калугин
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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Re: Нам для бухгалтерии нужна программа 1С

Новое сообщение Kanniga » 02 янв 2024, 09:16

Гугл, чувак, гугл! Там все есть. Неужели думаешь, тут тебе кто-то готов руководить покупкой 1С?
Kanniga
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Нам для бухгалтерии нужна программа 1С

Новое сообщение Osvald » 03 янв 2024, 02:41

в поисках программы 1С для бухгалтерии я Нашел отличные варианты на http://ibtconsult.ru . Посмотрел, выбрал подходящий, и вуаля - моя бухгалтерия стала гладкой как шелк!
Osvald
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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