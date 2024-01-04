кто работал с электронной подписью?

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кто работал с электронной подписью?

Новое сообщение Harosssaa » 04 янв 2024, 02:50

Есть тут кто-нибудь, кто работал с электронной подписью? Где лучше заказать интеграцию этой штуки для бизнеса?


Harosssaa
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 янв 2024, 02:49
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Re: кто работал с электронной подписью?

Новое сообщение Osvald » 04 янв 2024, 07:42

Работал с этим несколько раз. Лучше всего искать тех, кто специализируется и может предложить настраиваемые решения.
Osvald
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: кто работал с электронной подписью?

Новое сообщение Harlitood » 04 янв 2024, 12:18

В эпоху цифровизации я искал способы оптимизировать рабочие процессы в своей компании. Я нашел сайт https://www.automation.fans/pl/docusign-esignature , который предлагает услуги по интеграции DocuSign eSignature. Это поможет мне сделать процесс подписания документов более эффективным.
Harlitood
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Сообщения: 14
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