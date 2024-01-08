Подбор и установка потолка: советы и опыт
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Подбор и установка потолка: советы и опыт
Нужен совет по выбору и установке потолка в квартире. Хочу что-то стильное и функциональное, но рынок переполнен вариантами. Какие тенденции сейчас актуальны? Может, кто сталкивался с проблемами при установке? Буду благодарен за любой опыт или рекомендации.
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Подбор и установка потолка: советы и опыт
Делюсь своим опытом по установке потолка. Рекомендую обратить внимание на https://artceiling.ru/ у них отличные услуги по установке натяжных потолков в Москве и МО. Под ключ, без лишних хлопот. Качество монтажа на высоте, и выбор материалов впечатляет. Я выбрал матовый вариант, выглядит очень современно. И цены приемлемые. В общем, рекомендую!
У ARTceiling ещё и с освещением классно разбираются. Можно обсудить детали с ними, у них куча вариантов.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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