Где я могу приобрести вазелиновое масло оптом?

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Где я могу приобрести вазелиновое масло оптом?

Новое сообщение XadiTaktash » 13 янв 2024, 12:07

Я владелец компании, которая использует вазелиновое масло в своей продукции. Где я могу приобрести вазелиновое масло оптом?


XadiTaktash
 
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Re: Где я могу приобрести вазелиновое масло оптом?

Новое сообщение Kanniga » 13 янв 2024, 14:59

Поищи в онлайн-магазинах химических компонентов, там точно найдешь оптовиков по этой дребедени. Зачем форуму такие темы?
Kanniga
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Re: Где я могу приобрести вазелиновое масло оптом?

Новое сообщение Harosssaa » 13 янв 2024, 22:16

Надоело уже покупать вазелин поштучно, решил взять оптом. Нашел такой халявный источник - https://him-sklad.ru/ . Заказал вазелоновое масло, теперь у меня запас на целый скейт-сезон!
Harosssaa
 
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