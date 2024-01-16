samoeglavnoe** » 16 янв 2024, 00:56

Решили обновить фасад дома в Тюмени и столкнулись с множеством вариантов профилированных листов. Хотелось бы услышать ваши мнения и рекомендации. Какие профлисты лучше всего подходят для фасада? Какие фирмы предлагают качественные материалы? И, конечно же, на что обращать внимание при выборе? Поделитесь своим опытом, пожалуйста!