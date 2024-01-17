Где взять крышки для ПЭТ бутылок оптом
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Где взять крышки для ПЭТ бутылок оптом
Жизнь - штука сложная, особенно когда связана с бизнесом. Где взять крышки для ПЭТ бутылок оптом, чтобы продажи пошли как по маслу?
- Osvald
- Писатель
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Где взять крышки для ПЭТ бутылок оптом
Не заморачивайся, просто закажи где-угодно. Потом наслаждайся бесконечными жалобами клиентов из-за дефектных крышек. У меня такой опыт был.
- Harlitood
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Где взять крышки для ПЭТ бутылок оптом
Если в твоей жизни есть пластиковые бутылки, то ты точно знаешь, как скучно без крышек. Мы тут на https://safecap.ru/ закупили крышки для ПЭТ-бутылок оптом. Это как взрыв вдохновения для всех, кто борется с пластиковым хаосом!
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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