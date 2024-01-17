Где взять крышки для ПЭТ бутылок оптом

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Где взять крышки для ПЭТ бутылок оптом

Новое сообщение Osvald » 17 янв 2024, 00:28

Жизнь - штука сложная, особенно когда связана с бизнесом. Где взять крышки для ПЭТ бутылок оптом, чтобы продажи пошли как по маслу?


Osvald
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Re: Где взять крышки для ПЭТ бутылок оптом

Новое сообщение Harlitood » 17 янв 2024, 12:00

Не заморачивайся, просто закажи где-угодно. Потом наслаждайся бесконечными жалобами клиентов из-за дефектных крышек. У меня такой опыт был.
Harlitood
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Re: Где взять крышки для ПЭТ бутылок оптом

Новое сообщение ВиллиВОнка » 17 янв 2024, 15:17

Если в твоей жизни есть пластиковые бутылки, то ты точно знаешь, как скучно без крышек. Мы тут на https://safecap.ru/ закупили крышки для ПЭТ-бутылок оптом. Это как взрыв вдохновения для всех, кто борется с пластиковым хаосом!
ВиллиВОнка
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