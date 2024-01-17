Где взять услуги аутсорсингового колцентра

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Где взять услуги аутсорсингового колцентра

Новое сообщение Dertert » 17 янв 2024, 00:38

Жизнь бурлит, а звонки отвлекают от важного. Где взять услуги аутсорсингового колцентра, чтобы не терять ни минуты ради неважных звонков?


Dertert
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: Где взять услуги аутсорсингового колцентра

Новое сообщение Harlitood » 17 янв 2024, 12:10

Полагаю, лучше потратить время на звонки самому, чем терять деньги на колцентр, который забьет на твоих клиентах.
Harlitood
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Re: Где взять услуги аутсорсингового колцентра

Новое сообщение ВиллиВОнка » 17 янв 2024, 15:24

Недавно бизнес расширялся, и я решил облегчить жизнь с аутсорсинговым колл-центром от https://www.occ-group.ru/ . Клиенты довольны, обратная связь летает, а я сижу, как птичка на ветке!
ВиллиВОнка
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