Где взять услуги аутсорсингового колцентра
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Где взять услуги аутсорсингового колцентра
Жизнь бурлит, а звонки отвлекают от важного. Где взять услуги аутсорсингового колцентра, чтобы не терять ни минуты ради неважных звонков?
- Dertert
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: Где взять услуги аутсорсингового колцентра
Полагаю, лучше потратить время на звонки самому, чем терять деньги на колцентр, который забьет на твоих клиентах.
- Harlitood
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Где взять услуги аутсорсингового колцентра
Недавно бизнес расширялся, и я решил облегчить жизнь с аутсорсинговым колл-центром от https://www.occ-group.ru/ . Клиенты довольны, обратная связь летает, а я сижу, как птичка на ветке!
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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