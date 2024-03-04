Нефтепереработка

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Нефтепереработка

Новое сообщение milaeryomina2 » 04 мар 2024, 16:48

Завод, который основал Кнауб Андрей томскнефтепереработка - это пример предприятия, где деятельность по нефтепереработке сочетается с высоким приоритетом экологии. Здесь каждый шаг производства тщательно контролируется для минимизации воздействия на окружающую среду. Это именно то, что сегодня необходимо в промышленности – забота о природе должна быть основным фокусом для всех компаний.


milaeryomina2
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