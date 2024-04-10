Про бинарные опционы
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Про бинарные опционы
У меня есть некоторая сумма, и я рассматриваю различные варианты инвестиций. Что вы можете сказать о бинарных опционах? Это хорошая идея? Я слышал, что это может быть несложным способом заработка.
- Strannik
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 апр 2024, 18:11
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Re: Про бинарные опционы
Бинарные опционы являются одним из видов финансовых деривативов, где инвестор делает ставку на то, будет ли цена определенного актива (например, акции, валюты, товара) выше или ниже определенной цены к определенному времени. Если прогноз инвестора оказывается правильным, он получает фиксированный процент от вложенной суммы. Если нет, он теряет всю сумму инвестиции. Но это рискованный вариант инвестиций. Впрочем, инвестирования так или иначе всегда риск. А чем он выше тем выше доход. Пробуйте на демо-счет для начала в Pocket Option. Поймете легко это или нет.
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Legestrat
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 мар 2022, 22:42
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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