Как можно сдать швейцарские часы в ломбард?
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Как можно сдать швейцарские часы в ломбард?
Как можно сдать швейцарские часы в ломбард? У меня есть старые часы, которые нужно продать или заложить, чтобы получить деньги. Подскажите, где это можно сделать?
- XadiTaktash
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 05 янв 2024, 09:38
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Re: Как можно сдать швейцарские часы в ломбард?
Это ты серьезно? Лучше найди сертифицированный сервисный центр, если не хочешь, чтобы твои часы превратились в мусор.
- Kaslan
- Знаток
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- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Как можно сдать швейцарские часы в ломбард?
Когда у меня возникла необходимость сдать швейцарские часы в ломбард, я обратился на https://premium-gold.ru . Их профессиональные оценщики предложили выгодные условия и оперативно провели сделку.
- ВиллиВОнка
- Знаток
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- Сообщения: 216
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Как можно сдать швейцарские часы в ломбард?
В Sunlight вы тоже сможете сдать любые украшения. Эта сеть открыла ювелирные ломбарды в каждом городе для того, чтобы всем постоянным клиентам было удобно пользоваться услугами. Просто переходите по активной ссылке и вы сможете узнать ближайшие адреса. Я уверена в том, что вам понравится этот сервис!
- Mishel
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 май 2023, 02:42
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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