Как можно сдать швейцарские часы в ломбард?

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Как можно сдать швейцарские часы в ломбард?

Новое сообщение XadiTaktash » 27 апр 2024, 18:04

Как можно сдать швейцарские часы в ломбард? У меня есть старые часы, которые нужно продать или заложить, чтобы получить деньги. Подскажите, где это можно сделать?


XadiTaktash
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Re: Как можно сдать швейцарские часы в ломбард?

Новое сообщение Kaslan » 28 апр 2024, 01:43

Это ты серьезно? Лучше найди сертифицированный сервисный центр, если не хочешь, чтобы твои часы превратились в мусор.
Kaslan
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Re: Как можно сдать швейцарские часы в ломбард?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 28 апр 2024, 20:25

Когда у меня возникла необходимость сдать швейцарские часы в ломбард, я обратился на https://premium-gold.ru . Их профессиональные оценщики предложили выгодные условия и оперативно провели сделку.
ВиллиВОнка
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Re: Как можно сдать швейцарские часы в ломбард?

Новое сообщение Mishel » 17 июл 2025, 06:19

В Sunlight вы тоже сможете сдать любые украшения. Эта сеть открыла ювелирные ломбарды в каждом городе для того, чтобы всем постоянным клиентам было удобно пользоваться услугами. Просто переходите по активной ссылке и вы сможете узнать ближайшие адреса. Я уверена в том, что вам понравится этот сервис!
Mishel
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