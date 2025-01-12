Куда посоветуете съездить на экскурсию?

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Куда посоветуете съездить на экскурсию?

Новое сообщение hailrevs » 12 янв 2025, 01:37

Куда посоветуете съездить на экскурсию? У меня пока отпуск идет, недели 3 свободные еще.


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Re: Куда посоветуете съездить на экскурсию?

Новое сообщение dudkovew » 12 янв 2025, 21:33

Маловато, я бы вообще на пол годика куда-нибудь съездил отдохнуть от всей этой суеты))
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Re: Куда посоветуете съездить на экскурсию?

Новое сообщение sergdobrov » 13 янв 2025, 00:06

Я в принципе могу тебе сайт указать один, там выложены многие экскурсии по всему миру, думаю тебе так проще будет выбрать, наведи в поиске Foxiepass если что сайт так и называется Foxie Pass, там через него напрямую можешь глянуть предложения.
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Re: Куда посоветуете съездить на экскурсию?

Новое сообщение Perfetto » 26 янв 2025, 19:13

hailrevs писал(а):Куда посоветуете съездить на экскурсию? У меня пока отпуск идет, недели 3 свободные еще.

Вот например Халкидики – это не только потрясающие пляжи, но и множество интересных достопримечательностей, которые легко посетить на машине. Вот список мест, которые стоит увидеть https://ellincar.ru/blog/puteshestvie-r ... alkidiki-n

Монастырь Святого Павла (Афон) – хотя доступ на сам Афон ограничен для женщин, монастырь Святого Павла можно посетить с лодки, а также поближе познакомиться с историей Святой горы, а для мужчин есть возможность сделать экскурсию по монастырям.

Город Неа Потидея – старинный город с прекрасной набережной и исторической крепостью. Он стоит на канале, который соединяет два моря. Это место идеально подходит для прогулок и фотографий.

Посиди – красивый пляж и уютный посёлок на западной стороне полуострова. Здесь можно не только насладиться природой, но и увидеть маяк на одноимённом мысе.

Афитос – одна из самых очаровательных деревень на Халкидиках. Мощёные улочки, традиционные дома, отличные рестораны и виды на море — это место словно замедляет время.

Водопады Эдессы – если хочешь увидеть природные красоты, съезди в Эдессу, где находятся великолепные водопады. По дороге ты можешь наслаждаться зелёными пейзажами и чистым воздухом.

Древний Олинфос – если интересуют исторические памятники, стоит посетить развалины древнего города Олинфос. Здесь ты сможешь прогуляться по античным улицам и насладиться видами на окрестности.

Гора Олимп – для любителей активного отдыха это отличное место для походов и наслаждения природой. Даже если не планируешь восхождение, гора впечатляет своими размерами и видами.

Халкидики предлагает много вариантов для путешествий на машине: ты можешь легко комбинировать посещение пляжей с историческими и природными достопримечательностями.

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