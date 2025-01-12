Куда посоветуете съездить на экскурсию?
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Куда посоветуете съездить на экскурсию?
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Re: Куда посоветуете съездить на экскурсию?
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Re: Куда посоветуете съездить на экскурсию?
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: Куда посоветуете съездить на экскурсию?
hailrevs писал(а):Куда посоветуете съездить на экскурсию? У меня пока отпуск идет, недели 3 свободные еще.
Вот например Халкидики – это не только потрясающие пляжи, но и множество интересных достопримечательностей, которые легко посетить на машине. Вот список мест, которые стоит увидеть https://ellincar.ru/blog/puteshestvie-r ... alkidiki-n
Монастырь Святого Павла (Афон) – хотя доступ на сам Афон ограничен для женщин, монастырь Святого Павла можно посетить с лодки, а также поближе познакомиться с историей Святой горы, а для мужчин есть возможность сделать экскурсию по монастырям.
Город Неа Потидея – старинный город с прекрасной набережной и исторической крепостью. Он стоит на канале, который соединяет два моря. Это место идеально подходит для прогулок и фотографий.
Посиди – красивый пляж и уютный посёлок на западной стороне полуострова. Здесь можно не только насладиться природой, но и увидеть маяк на одноимённом мысе.
Афитос – одна из самых очаровательных деревень на Халкидиках. Мощёные улочки, традиционные дома, отличные рестораны и виды на море — это место словно замедляет время.
Водопады Эдессы – если хочешь увидеть природные красоты, съезди в Эдессу, где находятся великолепные водопады. По дороге ты можешь наслаждаться зелёными пейзажами и чистым воздухом.
Древний Олинфос – если интересуют исторические памятники, стоит посетить развалины древнего города Олинфос. Здесь ты сможешь прогуляться по античным улицам и насладиться видами на окрестности.
Гора Олимп – для любителей активного отдыха это отличное место для походов и наслаждения природой. Даже если не планируешь восхождение, гора впечатляет своими размерами и видами.
Халкидики предлагает много вариантов для путешествий на машине: ты можешь легко комбинировать посещение пляжей с историческими и природными достопримечательностями.
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Perfetto
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 июн 2022, 14:08
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