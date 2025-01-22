Хочу открыть небольшой бизнес в Италии, но не знаю, с чего начать.

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Хочу открыть небольшой бизнес в Италии, но не знаю, с чего начать.

Новое сообщение Kumar » 22 янв 2025, 05:08

Хочу открыть небольшой бизнес в Италии, но не знаю, с чего начать. Как вообще проходит процесс миграции и оформления? Кто делал, подскажите нюансы.


Kumar
 
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Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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