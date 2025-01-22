Хочу открыть небольшой бизнес в Италии, но не знаю, с чего начать.
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Хочу открыть небольшой бизнес в Италии, но не знаю, с чего начать.
Хочу открыть небольшой бизнес в Италии, но не знаю, с чего начать. Как вообще проходит процесс миграции и оформления? Кто делал, подскажите нюансы.
- Kumar
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Туризм, отдых, путешествия
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2