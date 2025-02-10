serega2510 » 10 фев 2025, 04:14

Очень хочется на море, вот только пока не решили куда мы полетим всей семьей. Может вы что-то посоветуете? Какое море и курорт выбрать для отдыха? Какие культурные и исторические достопримечательности можно посетить во время отпуска на море?