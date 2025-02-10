Какое море и курорт выбрать для отдыха?

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Какое море и курорт выбрать для отдыха?

Новое сообщение serega2510 » 10 фев 2025, 04:14

Очень хочется на море, вот только пока не решили куда мы полетим всей семьей. Может вы что-то посоветуете? Какое море и курорт выбрать для отдыха? Какие культурные и исторические достопримечательности можно посетить во время отпуска на море?


serega2510
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Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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