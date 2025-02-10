Какое море и курорт выбрать для отдыха?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Какое море и курорт выбрать для отдыха?
Очень хочется на море, вот только пока не решили куда мы полетим всей семьей. Может вы что-то посоветуете? Какое море и курорт выбрать для отдыха? Какие культурные и исторические достопримечательности можно посетить во время отпуска на море?
- serega2510
- Писатель
-
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Туризм, отдых, путешествия
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5