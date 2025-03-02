Какие детские дома творчества реально хорошие?

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Какие детские дома творчества реально хорошие?

Новое сообщение JamesReus » 02 мар 2025, 23:31

Хочу отдать ребёнка на кружки, но важно, чтобы было интересно и с нормальными педагогами. Какие дома творчества реально хорошие?


JamesReus
Писатель
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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