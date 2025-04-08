Гостиница в береговом
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Гостиница в береговом
Гостиница в береговом понравилась по обзорам в сети, но мы ранее сами там ни разу не были. Что можете про гостиницу рассказать, стоит там бронировать номер? Как далеко от гостиницы расположены основные достопримечательности и туристические объекты?
- dmitrijaverin085
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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Re: Гостиница в береговом
Мы искали место, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться природой, и нашли именно то, что нужно. С первых минут пребывания ы отеле который и вам подскажу, мы почувствовали себя как дома благодаря дружелюбному персоналу и уютной атмосфере. Номер был просторным и чистым, с удобной мебелью и всеми необходимыми удобствами. Вид из окна на горы просто захватывал дух - каждое утро начиналось с созерцания величественных пейзажей. Эта гостиница в береговом https://beregovoe.com/ большая, территория отеля ухоженная и зеленая, есть много мест для прогулок и отдыха. Вечером особенно приятно было прогуляться по прилегающей территории, наслаждаясь свежим горным воздухом и тишиной. Мы остались довольны каждым моментом нашего пребывания в Ай-Петри. Это идеальное место для тех, кто ценит комфорт, природу и качественный сервис.
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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