dmitrijaverin085 » 08 апр 2025, 03:54

Гостиница в береговом понравилась по обзорам в сети, но мы ранее сами там ни разу не были. Что можете про гостиницу рассказать, стоит там бронировать номер? Как далеко от гостиницы расположены основные достопримечательности и туристические объекты?