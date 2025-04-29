dmitrijaverin085 » 29 апр 2025, 07:15

У кого есть большой туристический опыт, можете меня сориентировать. Как оптимально выбрать гостиницу в Москве с учетом расположения относительно основных достопримечательностей, транспортных узлов и деловых центров? Какие районы города наиболее удобны для различных типов путешественников?