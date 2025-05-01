dmitrijaverin085 » 01 май 2025, 08:47

У меня вопрос к москвичам и гостям города, интересует очень одно. Какие районы Москвы оптимальны для размещения в бюджетных отелях с точки зрения транспортной доступности и наличия инфраструктуры? Недорогие гостиницы в Москве какие вы знаете?