Как покупаете авиабилеты?
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Как покупаете авиабилеты?
Не люблю возиться с замороченными интерфейсами и кучей ненужных опций при покупке авиабилетов. Может, кто-то посоветует сервис, где всё просто, понятно и без лишнего?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 267
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Как покупаете авиабилеты?
Анталья — классика летнего отдыха, но даже классика может радовать по-новому, если поездка начинается без стресса. В этом году решили улететь всей семьёй пораньше — в мае, пока нет толп. И как всегда встал вопрос: где искать билеты, чтобы и цена была адекватной, и не тратить вечность на сравнение? Мне порекомендовали сайт https://flaut.travel/ru/tickets/moscow/antalya — и я остался в полном восторге. Во-первых, никаких скрытых комиссий — цены такие, как есть. Во-вторых, сайт не грузит мозг рекламой, как это часто бывает, когда ищешь авиабилеты. Просто спокойный, чистый интерфейс, удобный поиск и куча вариантов от проверенных агентств. Мы нашли билеты на нужные даты буквально за пять минут, без лишней суеты. А ещё приятно, что Flaut.travel не предлагает всё подряд — только билеты, без всяких отелей и трансферов. Такой подход мне близок: не отвлекает, не раздражает, позволяет сосредоточиться на главном.
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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