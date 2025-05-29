Где посоветуете сделать базу отдыха в Черногории?

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Где посоветуете сделать базу отдыха в Черногории?

Новое сообщение hailrevs » 29 май 2025, 20:00

Где посоветуете сделать базу отдыха в Черногории? Нужно будет план составить еще, если кто будет готов напишите мне.


hailrevs
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Re: Где посоветуете сделать базу отдыха в Черногории?

Новое сообщение dudkovew » 30 май 2025, 15:02

Эх, я бы сам хотел туда съездить как-нибудь в отпуске.
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Re: Где посоветуете сделать базу отдыха в Черногории?

Новое сообщение sergdobrov » 31 май 2025, 01:25

Так можешь готовое все посмотреть, если не ошибаюсь в Черногории они дома продают еще некоторые https://house-in-kolasin.com/ они недалеко от горнолыжного курорта там находятся, можешь посмотреть на сайте.
sergdobrov
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