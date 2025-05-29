Где посоветуете сделать базу отдыха в Черногории?
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Где посоветуете сделать базу отдыха в Черногории?
Где посоветуете сделать базу отдыха в Черногории? Нужно будет план составить еще, если кто будет готов напишите мне.
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Re: Где посоветуете сделать базу отдыха в Черногории?
Эх, я бы сам хотел туда съездить как-нибудь в отпуске.
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Re: Где посоветуете сделать базу отдыха в Черногории?
Так можешь готовое все посмотреть, если не ошибаюсь в Черногории они дома продают еще некоторые https://house-in-kolasin.com/ они недалеко от горнолыжного курорта там находятся, можешь посмотреть на сайте.
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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