Где в Выборге снять домик?
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Где в Выборге снять домик?
Посоветуйте, где можно недалеко от Санкт-Петербурга, желательно в районе Выборга, снять домик на выходные? Хотим выбраться с семьёй на природу, желательно с баней и рядом с водой.
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Mikky
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:43
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