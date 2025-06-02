Где в Выборге снять домик?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где в Выборге снять домик?

Новое сообщение Mikky » 02 июн 2025, 16:46

Посоветуйте, где можно недалеко от Санкт-Петербурга, желательно в районе Выборга, снять домик на выходные? Хотим выбраться с семьёй на природу, желательно с баней и рядом с водой.


Аватара пользователя
Mikky
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:43
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group