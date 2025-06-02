Где в Выборге снять домик?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где в Выборге снять домик?

Новое сообщение Mikky » 02 июн 2025, 16:49

Посоветуйте, где можно недалеко от Санкт-Петербурга, желательно в районе Выборга, снять домик на выходные? Хотим выбраться с семьёй на природу, желательно с баней и рядом с водой.


Аватара пользователя
Mikky
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:43
Вернуться к началу

Re: Где в Выборге снять домик?

Новое сообщение MaxximDD » 02 июн 2025, 16:56

Были осенью под Выборгом, природа шикарная, особенно если за город уехать километров на 20–30. Мы снимали через один сервис, не в городе, а ближе к лесу, с мангалом и сауной.
Аватара пользователя
MaxximDD
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:29
Вернуться к началу

Re: Где в Выборге снять домик?

Новое сообщение Gloria » 02 июн 2025, 17:03

Если хотите снять домик в Выборге, то посмотрите варианты на сайте https://t-g.vip/ Там как раз размещены предложения по домам с разными условиями, можно выбрать и с баней, и у озера. Удобно, что есть фото и описание, плюс фильтры по дате и количеству человек. Нам удалось найти домик на троих, цена была адекватной.
Аватара пользователя
Gloria
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:07
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group