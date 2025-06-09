Давно мечтаем с женой в Африку махнуть

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Давно мечтаем с женой в Африку махнуть

Новое сообщение Karoline » 09 июн 2025, 01:07

Давно мечтаем с женой в Африку махнуть, но с турами непонятки. Где сейчас можно купить нормальный тур, чтоб и безопасно, и не скучно?


Karoline
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Re: Давно мечтаем с женой в Африку махнуть

Новое сообщение stepanben » 09 июн 2025, 02:09

Хотят на сафари поехать — с ума посходили. Ну ладно, молодым интересно. Только прививки проверьте, а то вернёшься не с сувенирами, а с вирусом.
stepanben
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