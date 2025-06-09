Давно мечтаем с женой в Африку махнуть
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Давно мечтаем с женой в Африку махнуть
Давно мечтаем с женой в Африку махнуть, но с турами непонятки. Где сейчас можно купить нормальный тур, чтоб и безопасно, и не скучно?
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Давно мечтаем с женой в Африку махнуть
Хотят на сафари поехать — с ума посходили. Ну ладно, молодым интересно. Только прививки проверьте, а то вернёшься не с сувенирами, а с вирусом.
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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