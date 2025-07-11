Куда сходить в Питере

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Куда сходить в Питере

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 11 июл 2025, 14:58

Здравствуйте, хочу у вас попросить рекомендации. Куда можно съездить на один день из Санкт-Петербурга, чтобы увидеть знаковые места? Как лучше организовать поездку в Царское Село или другие пригороды?


dmitrijaverin085
Фанат
 
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: dmitrijaverin085 и гости: 9

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group