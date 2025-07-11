Куда сходить в Питере
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Куда сходить в Питере
Здравствуйте, хочу у вас попросить рекомендации. Куда можно съездить на один день из Санкт-Петербурга, чтобы увидеть знаковые места? Как лучше организовать поездку в Царское Село или другие пригороды?
- dmitrijaverin085
- Фанат
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- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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