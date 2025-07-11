dmitrijaverin085 » 11 июл 2025, 14:58

Здравствуйте, хочу у вас попросить рекомендации. Куда можно съездить на один день из Санкт-Петербурга, чтобы увидеть знаковые места? Как лучше организовать поездку в Царское Село или другие пригороды?