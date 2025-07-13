dmitrijaverin085 » 13 июл 2025, 18:26

У меня скоро будет отпуск, планируем семьей слетать отдохнуть. Какие преимущества и недостатки существуют при выборе тура через онлайн-сервисы по сравнению с традиционными туристическими агентствами? Где их можно смело начать искать, эти туры?