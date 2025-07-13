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Поиск туров

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 13 июл 2025, 18:26

У меня скоро будет отпуск, планируем семьей слетать отдохнуть. Какие преимущества и недостатки существуют при выборе тура через онлайн-сервисы по сравнению с традиционными туристическими агентствами? Где их можно смело начать искать, эти туры?


dmitrijaverin085
Фанат
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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