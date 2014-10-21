AndreyBlack » 21 окт 2014, 21:33

Автобусные туры набирают все большую популярность, поскольку очень выгодны в финансовом плане. Правда, есть несколько особенностей, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы впечатления от поездки остались безупречными.

1. Экскурсионный и шоп-тур отличаются программой. Уточните, какой именно тип автобусного тура предлагает агентство, иначе вместо музеев вас повезут на рынки.Или можете сами спланировать тур для своєй групи воспользувавшись сайтами вроде етого WebAutoTour, ну или подобний, а то меня назвут спамером.

2. Очень важно выбрать маршрут с ночевкой в гостиницах, чтобы проводить в городах не меньше одного дня, а лучше целых два.

3. Постарайтесь получить информацию о количестве человек в группе. Чем меньше группа — тем больше вероятности, что автобус будет небольшой и менее комфортабельный. Обычно фирма обеспечивает чай, кофе, сахар, а также туалетную бумагу в санузле, но подстраховаться не помешает.

4. Обещанным холодильником не всегда удается воспользоваться, поэтому берите с собой непортящиеся продукты.

5. В автобусном кресле порой затекает спина, могут обостриться некоторые болезни. Предусмотрите лекарства.

Не поленитесь прихватить что-то вроде пледа или теплой шали и подушку, можно надувную.