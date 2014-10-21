советы от бывалого туриста

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советы от бывалого туриста

Новое сообщение AndreyBlack » 21 окт 2014, 21:33

Автобусные туры набирают все большую популярность, поскольку очень выгодны в финансовом плане. Правда, есть несколько особенностей, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы впечатления от поездки остались безупречными.

1. Экскурсионный и шоп-тур отличаются программой. Уточните, какой именно тип автобусного тура предлагает агентство, иначе вместо музеев вас повезут на рынки.Или можете сами спланировать тур для своєй групи воспользувавшись сайтами вроде етого WebAutoTour, ну или подобний, а то меня назвут спамером.

2. Очень важно выбрать маршрут с ночевкой в гостиницах, чтобы проводить в городах не меньше одного дня, а лучше целых два.

3. Постарайтесь получить информацию о количестве человек в группе. Чем меньше группа — тем больше вероятности, что автобус будет небольшой и менее комфортабельный. Обычно фирма обеспечивает чай, кофе, сахар, а также туалетную бумагу в санузле, но подстраховаться не помешает.

4. Обещанным холодильником не всегда удается воспользоваться, поэтому берите с собой непортящиеся продукты.

5. В автобусном кресле порой затекает спина, могут обостриться некоторые болезни. Предусмотрите лекарства.

Не поленитесь прихватить что-то вроде пледа или теплой шали и подушку, можно надувную.



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Re: советы от бывалого туриста

Новое сообщение princpersia » 20 сен 2015, 14:13

интересное предложение
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Re: советы от бывалого туриста

Новое сообщение Zenad » 02 дек 2015, 01:29

Спасибо. Обоснованные, полезные и подробные советы. В отпуск не ездил почти 15 лет, так, что такая информация очень к стати.
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Re: советы от бывалого туриста

Новое сообщение antina » 09 янв 2016, 21:00

Я люблю в такие путешествия автобусом , брать с собой свой старенький добрый плейер fiio-x1 и уходить в просторы музыки, смотря как пролетают за окном, деревья, дома..
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Re: советы от бывалого туриста

Новое сообщение princpersia » 20 апр 2016, 09:37

А какими сервисами по бронированию отелей пользуются бывалые путешественники? Мы года 3 назад узнали о букинге впервые, и постоянно через него все отели бронировали, при чем даже в удаленных уголках шри-ланки, где особо интернет не у всех есть, приезжали и заселялись в гостевые дома)))

Но вот по России нашли другой сайт https://www.hotels.ru/rus/hotels/russia/cities.htm там на некоторые отели есть цены ниже букинга процентов на 20, бронировали так в Казани, тоже вроде без происшествий. А то я читал отзывы как народ приезжает в отель, а там их никто не ждет))))))

Какие еще проверенные сервисы есть, какие Вы сами использовали?

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Re: советы от бывалого туриста

Новое сообщение ekim » 20 апр 2016, 13:39

А я привыкла пользоваться онлайн бронированием квартир посуточно на сайте http://www.apartamenty.kz/ . Очень быстро и просто. И со спокойной душой еду в нужный мне город )
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Re: советы от бывалого туриста

Новое сообщение PRORentACar » 16 сен 2016, 14:09

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Откуда: Варна, Болгария
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Re: советы от бывалого туриста

Новое сообщение OlgaDar » 13 авг 2020, 22:56

Мы выбирали отель для отдыха очень тщательно и остановились на этом отеле здесь - качество обслуживания и сервис на высоте, с детьми легко отдыхать и цены устроили, хотим провести там отпуск еще не раз.
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