Курорты России
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Курорты России
В нашей стране есть большое количество классных курортных мест, где каждый может отлично отдохнуть, не зависимо от времени года. Есть пляжные курорты, есть горнолыжные курорты с разными трассами для катания на лыжах. Главные пляжные курорты России сосредоточены в Краснодарском крае.А вы там были?
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Zenad
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 01:25
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Re: Курорты России
Краснодарский край – это одно из самых удивительных по красоте мест в России, созданное самой природой для прекрасного отдыха, который запомнится на всю жизнь. Красивейшие пейзажи, развитая курортная инфраструктура, целебный климат, выращенные в местных садах виноград и южные фрукты – что еще надо для полноценного и комфортного отдыха. После Новогодних праздников наша семья едет в Краснодар, а гостиница аэлита, забронированая на Тревел ру предоставит нам свои апартаменты на время прибывания в этом городе. Хотим насладиться спокойным отдыхом, а так же посещением достопримечательных мест Краснодара.
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Zenad
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 01:25
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Re: Курорты России
Народу там много в сезон, а не в сезон делать особо нечего, разве что на лыжах покататься, плюс цены практически Европейские, а где то даже и дороже, смысла особо не вижу туда ехать.
Разве только друзья или родственники там обитают, с ними встретиться, пообщаться.
- ala.ilonova
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 окт 2015, 12:43
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Re: Курорты России
Да нет там родственников, да и друзе тоже поехать просто отдохнуть, а если не туда то куда можно?
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Zenad
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 01:25
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Re: рыбалка на Ахтубе в июне
Zenad писал(а):Рыбалка на Ахтубе в июне на базе Ивушка – это одно из самых удивительных по красоте мест в России, созданное самой природой для прекрасного отдыха, который запомнится на всю жизнь. Красивейшие пейзажи, развитая курортная инфраструктура, целебный климат, выращенные в местных садах виноград и южные фрукты – что еще надо для полноценного и комфортного отдыха. После Новогодних праздников наша семья едет в Краснодар, а гостиница аэлита, забронированая на Тревел ру предоставит нам свои апартаменты на время прибывания в этом городе. Хотим насладиться спокойным отдыхом, а так же посещением достопримечательных мест Астрахани.
а нам нравится отдыхать на Ахтубе летом.
Места удивительные!
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- Rottos
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 сен 2015, 18:42
- Откуда: Москва
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Re: Курорты России
А за границей не лучше?
- SlaviKR
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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Re: Курорты России
Обожаю рыбалку и отдых на природе. Даже не знаю, что может быть лучше!
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Курорты России
Мы тоже часто всей семьей выезжаем на рыбалку с палатками, ведь действительно подобный отдых на природе очень расслабляет. Недавно решили испытать снасть для ловли карпа, которую нашли вот здесь. Поскольку карпа часто разводят в специальных прудах, где за определённую плату можно насладиться неплохим уловом
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Курорты России
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- Azadeh
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 сен 2021, 15:18
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