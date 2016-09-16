Предлагаем супер-комфортный Peugeot 307 SW в аренду от 16,15 евро в день для тех, кто хочет вырваться из городской скуки и отправиться в неповторимое путешествие по красотам Болгарии!
Экономичный и надежный Peugeot 307 с просторным салоном и панорамной крышей - вот что Вам нужно для Вашей поездки.
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