По Болгарии на автомобиле!

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По Болгарии на автомобиле!

Новое сообщение PRORentACar » 16 сен 2016, 14:11

Бархатный сезон в Болгарии ждет Вас!

Предлагаем супер-комфортный Peugeot 307 SW в аренду от 16,15 евро в день для тех, кто хочет вырваться из городской скуки и отправиться в неповторимое путешествие по красотам Болгарии!

Экономичный и надежный Peugeot 307 с просторным салоном и панорамной крышей - вот что Вам нужно для Вашей поездки.

Забронируйте на сайте со скидкой: https://www.rent-a-car-varna.com/аренда-автомобилей/peugeot-307-sw-автомат-6-1/класс-стандартньй/аренда367.html

Мы работаем круглый год и ждем Вас в наших офисах - в Варне и Софии, БОЛГАРИЯ!

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Re: По Болгарии на автомобиле!

Новое сообщение ann_f » 01 окт 2016, 23:49

Можно получить автомобиль только в Варне и Софии?
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Re: По Болгарии на автомобиле!

Новое сообщение PRORentACar » 17 окт 2016, 14:47

ann_f писал(а):Можно получить автомобиль только в Варне и Софии?

Мы можем пригнать автомобиль в любой город или село Болгарии за дополнительную оплату,

в Варне и Софии доставка на ваш адрес бесплатна.

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Зарегистрирован: 08 апр 2016, 16:00
Откуда: Варна, Болгария
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Re: По Болгарии на автомобиле!

Новое сообщение PRORentACar » 01 ноя 2016, 15:29

Решили взять автомобиль напрокат?

Предлагаем КОМФОРТНЫЕ и НАДЁЖНЫЕ автомобили в аренду для Вашего отдыха в Болгарии!

Трансферы в любую точку Болгарии и Европы!

Забронируйте уже сейчас на сайте http://www.rent-a-car-varna.com, всего от 14 евро в день!

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Зарегистрирован: 08 апр 2016, 16:00
Откуда: Варна, Болгария
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Re: По Болгарии на автомобиле!

Новое сообщение travel » 12 фев 2017, 13:00

входит ли в аренду страховка?
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Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 12:55
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Re: По Болгарии на автомобиле!

Новое сообщение Mendes » 10 окт 2019, 00:24

В Европе есть возможности брать в аренду не только автомобиль, но и целый дом на колесах. Чем мы, собственно говоря, и пользуемся. Берем в этой компании https://avto-tourizm.ru/komplektaciya такую махину и на ней колесим в любую сторону Шенгенской зоны. Так не только отдыхаешь на каком-нибудь побережье в Италии, но можно и посмотреть альпийские красоты Австрии, побывать в старинных городах Чехии, и всё это за один отпуск.
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