PRORentACar » 16 сен 2016, 14:11

Бархатный сезон в Болгарии ждет Вас!

Предлагаем супер-комфортный Peugeot 307 SW в аренду от 16,15 евро в день для тех, кто хочет вырваться из городской скуки и отправиться в неповторимое путешествие по красотам Болгарии!

Экономичный и надежный Peugeot 307 с просторным салоном и панорамной крышей - вот что Вам нужно для Вашей поездки.

Забронируйте на сайте со скидкой: https://www.rent-a-car-varna.com/ аренда-автомобилей/peugeot-307-sw-автомат-6-1/класс-стандартньй/аренда367.html

Мы работаем круглый год и ждем Вас в наших офисах - в Варне и Софии, БОЛГАРИЯ!