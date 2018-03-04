Харси » 04 мар 2018, 19:52

Думаем куда поехать отдохнуть этим летом.

В итоге скажу что именно наметили отдых в Португалии, однозначно это лучший вариант для отдыха на 2018 год. И вот вычитала здесь https://myguidebook.ru/info/i/beach/32 о пляже Адрага, вот меня и заинтересовали отзывы от тех кто отдыха в этой стране и на этом пляже.

Как вам?