Пляж Адрага, отдых в Португалии

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Пляж Адрага, отдых в Португалии

Новое сообщение Харси » 04 мар 2018, 19:52

Думаем куда поехать отдохнуть этим летом.

В итоге скажу что именно наметили отдых в Португалии, однозначно это лучший вариант для отдыха на 2018 год. И вот вычитала здесь https://myguidebook.ru/info/i/beach/32 о пляже Адрага, вот меня и заинтересовали отзывы от тех кто отдыха в этой стране и на этом пляже.

Как вам?



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Re: Пляж Адрага, отдых в Португалии

Новое сообщение Karina2019 » 01 авг 2019, 19:25

Привет. Ну а если вдруг у вас нет возможности никуда поехать я вам подскажу как и дома можно отдохнуть отлично) Есть классные проститутки Красногорска умеющие танцевать любительский стриптиз вот к ним можно обратится, и с ними отлично провести время. Пока как раз вы решитесь, они отточат свое мастерство)
Karina2019
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