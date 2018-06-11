Стоит ли доверять отзывам о саунах в Москве

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Стоит ли доверять отзывам о саунах в Москве

Новое сообщение Кристина » 11 июн 2018, 11:22

В интернете, на специализированных сайтах, много отзывов о разных саунах.

Собственно говоря, могу сказать что интересуюсь тем если стоит доверять таковым отзывам? учитывая то что нужна элитная сауна.



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Re: Стоит ли доверять отзывам о саунах в Москве

Новое сообщение JardY » 11 июн 2018, 13:37

Тут во многом все зависит от того где смотреть!

С одной стороны смотря тут какие сайты и какие отзывы они предлагают. Некоторые из таковых предлагают именно накрученные отзывы, другие же предлагают реальные отзывы. По итогу могу сказать что стоит доверять таким сайтам как к примеру Irecomend, там отзывы проверенно реальные.

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Re: Стоит ли доверять отзывам о саунах в Москве

Новое сообщение Симбиоза » 12 июн 2018, 10:24

Как вам уже сказали, смотря на каких сайтах и каким отзывам.

Да и чтоб не читали в интернете отзывы о котах в мешке и пустых обещаниях, загляните вот сюда http://sauna.ru и посмотрите там полный каталог лучших саун в Москве. Обратите внимание что у каждой размещенной там сауны имеются фотографии, и уже на этой информации можно опираться делая выбор в какую сауну пойти.

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Re: Стоит ли доверять отзывам о саунах в Москве

Новое сообщение LVS » 30 июл 2019, 10:10

А чего им не доверять?
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Re: Стоит ли доверять отзывам о саунах в Москве

Новое сообщение Prokl » 30 июл 2019, 10:37

Мне нравится сауна в СПА комплексе Цезарь https://caesarspa.kz реально заманчивое место, побывав у них один раз понимаешь что туда хочется возвращаться вновь и вновь, отношение к клиентам просто как к королям и это вам отзыв реального человека, который там отдыхает уже постоянно
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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