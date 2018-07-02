Посоветуйте сауну

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Посоветуйте сауну

Новое сообщение Джульета » 02 июл 2018, 21:29

Нужна не особо дорогая, но приличная, не бл ядушник загаженый. день рождения свой свой хочу там отметить в небольшой компании 5-6 человек, желательно с бильярдом. Переглядела кучу сайтов, фоток очень мало, так что ничего непонятно. Помогите плиииз. Куда мы раньше ходили не нравится


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Re: Посоветуйте сауну

Новое сообщение Харизма » 03 июл 2018, 00:08

Были в бане "Изба" если честно, понравилось всем. Но парилка там не очень. Может и нам так сделали. Ещё были в бане на урожайной улице 4а ст1 парилка отличная, но бильярда нет.
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Re: Посоветуйте сауну

Новое сообщение Харси » 03 июл 2018, 08:03

Джульета писал(а):Нужна не особо дорогая, но приличная, не бл ядушник загаженый. день рождения свой свой хочу там отметить в небольшой компании 5-6 человек, желательно с бильярдом. Переглядела кучу сайтов, фоток очень мало, так что ничего непонятно. Помогите плиииз. Куда мы раньше ходили не нравится

По подобным заведениям не так часто хожу, по этому советовать что то как эксперт не могу.

Но в принципе можно на чужом опыте выбирать сауну в Москве, к примеру вот тут https://sauna.ru/ оцените представленный каталог саун. Обратите внимание что там по разным параметрам можно сауну выбирать и это пожалуй что даже более чем огромный плюс.

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Re: Посоветуйте сауну

Новое сообщение Miami37 » 30 июл 2019, 11:39

В сауну девочки нужны полюбому), мне лично нравиться доставлять себе удовольствие вызывая проституток, молодые проститутки района Ивановское города Москва всегда готовы выехать к вам домой что бы доставить вам удовольствие, если у вас нету секс партнера также как и у меня, вы всегда можете воспользоваться услугами путаны.
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