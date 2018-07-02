Харси » 03 июл 2018, 08:03

Джульета писал(а): Нужна не особо дорогая, но приличная, не бл ядушник загаженый. день рождения свой свой хочу там отметить в небольшой компании 5-6 человек, желательно с бильярдом. Переглядела кучу сайтов, фоток очень мало, так что ничего непонятно. Помогите плиииз. Куда мы раньше ходили не нравится

По подобным заведениям не так часто хожу, по этому советовать что то как эксперт не могу.

Но в принципе можно на чужом опыте выбирать сауну в Москве, к примеру вот тут https://sauna.ru/ оцените представленный каталог саун. Обратите внимание что там по разным параметрам можно сауну выбирать и это пожалуй что даже более чем огромный плюс.