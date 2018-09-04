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Отдых в ноябре!!!
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Отдых в ноябре!!!
Подскажите, где можно в России с любимым человеком отдохнуть во второй половине ноября. Активный отдых не интересует.
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Карви
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Отдых в ноябре!!!
не знаю как в России, но в Украине, а особенно Киев осенью невероятно красивы. просто остановитесь в каком-нибудь отеле, если в Киеве, мне очень нравятся киевские пятизвездочные отели, а особенно отели сети Премьер. отпчинок будет у вас впечатляюще расслабляющий. впечатлений тоже будет море
- markoz
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 июл 2019, 11:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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