Отдых в ноябре!!!

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Отдых в ноябре!!!

Новое сообщение Карви » 04 сен 2018, 09:36

Подскажите, где можно в России с любимым человеком отдохнуть во второй половине ноября. Активный отдых не интересует.

Спасибо!



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Карви
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Сообщения: 26
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Отдых в ноябре!!!

Новое сообщение markoz » 06 авг 2019, 18:12

не знаю как в России, но в Украине, а особенно Киев осенью невероятно красивы. просто остановитесь в каком-нибудь отеле, если в Киеве, мне очень нравятся киевские пятизвездочные отели, а особенно отели сети Премьер. отпчинок будет у вас впечатляюще расслабляющий. впечатлений тоже будет море
markoz
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 11:23
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