Отдых в ноябре!!!

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Отдых в ноябре!!!

Новое сообщение Карви » 04 сен 2018, 09:36

Подскажите, где можно в России с любимым человеком отдохнуть во второй половине ноября. Активный отдых не интересует.

Спасибо!



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Re: Отдых в ноябре!!!

Новое сообщение Анабель » 04 сен 2018, 11:28

Карви писал(а):Подскажите, где можно в России с любимым человеком отдохнуть во второй половине ноября. Активный отдых не интересует.

Спасибо!

Наверное у нас в России уже и негде прилично отодхнуть в ноябре месяце..хотя можно предложения поискать

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Анабель
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Re: Отдых в ноябре!!!

Новое сообщение Вармолей » 19 фев 2019, 00:08

Красота, что тут скажешь
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Re: Отдых в ноябре!!!

Новое сообщение ymka » 19 фев 2019, 00:10

Советую вам взять путевку от greentruskavets.com ,наш телефон, Viber, WhatsApp: +38 (067) 611 0 006 , позвоните и мы организуем вам прекрасный тур.

Отдых получится незабываемым и интересным.)))

ymka
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Re: Отдых в ноябре!!!

Новое сообщение OlgaDar » 04 июн 2019, 20:54

На море конечно же лучше всего.
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OlgaDar
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Re: Отдых в ноябре!!!

Новое сообщение Miami37 » 03 окт 2019, 05:24

Я могу вам сказать что и дома можно отлично отдохнуть просто нужно уметь хорошо отдыхать, можно вызвать проститутку на дом и хорошо с ней развлечься мне нравиться на досуге лучшие шлюхи индивидуалки они﻿ всегда готовы выехать к вам домой что бы доставить вам удовольствие, если у вас нету секс партнера также как и у меня, вы всегда можете воспользоваться услугами путаны, эти проститутки появляются у меня дома каждые выходные я еще не разу не был разочарован, они профи в своем деле.
Miami37
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