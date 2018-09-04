Спасибо!
Отдых в ноябре!!!
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Отдых в ноябре!!!
Подскажите, где можно в России с любимым человеком отдохнуть во второй половине ноября. Активный отдых не интересует.
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Карви
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Отдых в ноябре!!!
Карви писал(а):Подскажите, где можно в России с любимым человеком отдохнуть во второй половине ноября. Активный отдых не интересует.
Спасибо!
Наверное у нас в России уже и негде прилично отодхнуть в ноябре месяце..хотя можно предложения поискать
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Анабель
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 05 фев 2018, 13:33
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Re: Отдых в ноябре!!!
Красота, что тут скажешь
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Отдых в ноябре!!!
Советую вам взять путевку от greentruskavets.com ,наш телефон, Viber, WhatsApp: +38 (067) 611 0 006 , позвоните и мы организуем вам прекрасный тур.
Отдых получится незабываемым и интересным.)))
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Отдых в ноябре!!!
На море конечно же лучше всего.
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OlgaDar
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Отдых в ноябре!!!
Я могу вам сказать что и дома можно отлично отдохнуть просто нужно уметь хорошо отдыхать, можно вызвать проститутку на дом и хорошо с ней развлечься мне нравиться на досуге лучшие шлюхи индивидуалки они всегда готовы выехать к вам домой что бы доставить вам удовольствие, если у вас нету секс партнера также как и у меня, вы всегда можете воспользоваться услугами путаны, эти проститутки появляются у меня дома каждые выходные я еще не разу не был разочарован, они профи в своем деле.
- Miami37
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 26 апр 2019, 00:07
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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