Поговорим об отдыхе в России

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Поговорим об отдыхе в России

Новое сообщение Симбиоза » 09 сен 2018, 17:39

Предлагаю тему отдыха в России обсудить!

Дело в том что предложении на отдых у нас в стране много, а волнует меня вопрос поиска предложении.

Куда же в осенний период на отдых поехать?



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Re: Поговорим об отдыхе в России

Новое сообщение Сабрина » 11 сен 2018, 00:20

Симбиоза писал(а):Предлагаю тему отдыха в России обсудить!

Дело в том что предложении на отдых у нас в стране много, а волнует меня вопрос поиска предложении.

Куда же в осенний период на отдых поехать?

На сегодняшний день предложении на отдых много, и это факт!

Мы вот, в начале прошлого месяца воспользовались таким http://kuchugury.com/ предложением и поехали на отдыха на берег Азовского Моря.

Отдохнули там просто великолепно скажу я вам, предложение по истине достойное всяких похвал.

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Сабрина
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Re: Поговорим об отдыхе в России

Новое сообщение ymka » 19 фев 2019, 00:01

Отдохнуть можно везде хорошо, главное постараться
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Re: Поговорим об отдыхе в России

Новое сообщение Вармолей » 19 фев 2019, 00:02

Карпаты замечательное место как для жизни так и просто для отдыха. Также в горах немало целебных минеральных источников. Поэтому явно не случайно там появились многочисленные санатории. Туристическое агентство " Green Truskavets" поможет выбрать подходящий санаторий в Карпатах для отдыха по разумной цене
Вармолей
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Re: Поговорим об отдыхе в России

Новое сообщение LVS » 07 июн 2019, 15:07

Дело конечно ваше, но я бы выбрал отдых за границей, какую страну не выберешь там все равно сервис будет получше чем у нас, если конечно ни каое-нибудь Сомали, короче смотрите лучше всего Турцию на http://ntk-intourist.ru
LVS
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Re: Поговорим об отдыхе в России

Новое сообщение Karina2019 » 28 июл 2019, 22:29

Привет. А еще у нас всегда можно найти собутыльницу девушку на ночь, на вечер и она вам такой отдых устроит, потом до старости будете его еще вспоминать)
Karina2019
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