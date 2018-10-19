Дорожная сумка

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Дорожная сумка

Новое сообщение Bodia89 » 19 окт 2018, 22:55

Всем привет часто катаюсь в поездки и мне нужен был хороший чемодан.В интернет-магазине я выбрал для себя дорожную сумку на колесах MERCURY.Отличный фирма и очень удобные дорожные сумки.Так же возможно кому то понравится чемодан Wallaby.Это отличная фирма которая выпускает дорожные чемоданые.Рекомендую обратить внимание.


Bodia89
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:01
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Re: Дорожная сумка

Новое сообщение akrabat » 13 апр 2019, 10:22

Добрый день! Мне по работе довольно часто приходится ездить в другие города, а с сумкой не всегда удобно. По итогу я приобрел чемодан фирмы Carlton. Заказывал его Через интернет магазин- https://www.chemodan.ru/chemodany/chemodany-carlton/ , в котором большой выбор чемоданов по приемлемым ценам ценам.
akrabat
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 10:26
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Re: Дорожная сумка

Новое сообщение OlgaDar » 04 июн 2019, 20:53

Неплохие сумки кстати на вид.
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OlgaDar
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Дорожная сумка

Новое сообщение Valeriy12 » 20 янв 2020, 01:09

Доброй ночи всем! Я нашел отличный интернет магазин дорожных чемоданов недорого на сайте https://dorami.com.ua/moda/dorozhnyye-chemodany/ подобрал самый большой, на колесиках и с большим количеством отделений, в дороге еще ни разу не подводил)
Valeriy12
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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