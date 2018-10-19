Дорожная сумка
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Дорожная сумка
Всем привет часто катаюсь в поездки и мне нужен был хороший чемодан.В интернет-магазине я выбрал для себя дорожную сумку на колесах MERCURY.Отличный фирма и очень удобные дорожные сумки.Так же возможно кому то понравится чемодан Wallaby.Это отличная фирма которая выпускает дорожные чемоданые.Рекомендую обратить внимание.
- Bodia89
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:01
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Re: Дорожная сумка
Добрый день! Мне по работе довольно часто приходится ездить в другие города, а с сумкой не всегда удобно. По итогу я приобрел чемодан фирмы Carlton. Заказывал его Через интернет магазин- https://www.chemodan.ru/chemodany/chemodany-carlton/ , в котором большой выбор чемоданов по приемлемым ценам ценам.
- akrabat
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 10:26
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Re: Дорожная сумка
Неплохие сумки кстати на вид.
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OlgaDar
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Дорожная сумка
Доброй ночи всем! Я нашел отличный интернет магазин дорожных чемоданов недорого на сайте https://dorami.com.ua/moda/dorozhnyye-chemodany/ подобрал самый большой, на колесиках и с большим количеством отделений, в дороге еще ни разу не подводил)
- Valeriy12
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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