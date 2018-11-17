Карпаты

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Карпаты

Новое сообщение Lechuy » 17 ноя 2018, 14:14

Здравствуйте? планируем с женой вдвоем отдохнуть в Карпатах? конец декабря начало января. для проживания нужен минимум, возможна комната в частном доме или же гостиница. природу живописную, озера, реки, горы чтоб неподалеку. посоветуйте, кто знает хорошие места? будем благодарны


Lechuy
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Re: Карпаты

Новое сообщение Arma » 19 ноя 2018, 22:30

Для отдыха в Карпатах рекомендую Яремче, Микуличин или Ворохту. Можете сами подобрать тут https://bomba-tour.com/ru/categories/prazdnychnye-tury туры на праздники. Кругом прекраснейшая природа, речки, ручейки, водопады, вкуснейшая кухня. Множество экскурсий, сувенирные рынки, рядом Буковель где можно подняться в горы на подъёмнике.
Arma
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Сообщения: 19
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Re: Карпаты

Новое сообщение Bodia89 » 25 ноя 2018, 23:38

Вот отличная статья о том где можно отдохнуть в Карпатах https://v-mandry.com/vidpochinok-v-karpatax/.Отличные советы где можно отдохнуть,какие места посетить,во сколько это вам обойдется.Рекомендую почитать,думаю вы найдете хорошее места для себя.
Bodia89
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Re: Карпаты

Новое сообщение Alekol » 13 авг 2020, 17:43

Ездил без туров, сам составлял маршрут по которому хотел пройти. Подымался на Говерлу, занимался рафтингом. Но очень впечатлила меня одна вещь. Увидел её в компании https://cultpz.org/. Они снимали на дрон замки и выкладывали инфу о них у себя на сайте. Это очень удобно, так есть понимание того, что тебе стоит ожидать. Это помогает избавиться от лишних ожиданий. А то получиться как у меня с озером "Несамовитим". Составляя собственный тур начитался о нём много положительных отзывов, а как результат получилось 14 км. пройденного пути , минус одна пара кроссовок, так как по пути туда болото. И разочарование, потому что думал, что там будет намного красивее. В общем, думаю, что ребята добавили уже не только замки и вы сможете выбрать другие места для посещения.
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