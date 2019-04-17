Хочу летом слетать на отдых

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хочу летом слетать на отдых

Новое сообщение Карабас » 17 апр 2019, 22:43

Хочу летом слетать на отдых, какого лучше тур оператора выбрать? не хочу продешевить


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: Хочу летом слетать на отдых

Новое сообщение ВиллиВОнка » 18 апр 2019, 12:36

а у себя в городе вы не нашли хорошего тур оператора? по моему они есть везде
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу

Re: Хочу летом слетать на отдых

Новое сообщение Alyabyev » 19 апр 2019, 03:27

Естественно они есть везде и вот я лично сам очень люблю отдыхать по различным странам и стараюсь всегда выбирать туроператоров как следует,сейчас вот на пример собираюсь в Австрию,буду туда отправляться через эту компанию https://kaiser-tours.com они мне говорили все отлично могут организовать и по цене у них все довольно не дорого.
Alyabyev
Читатель
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
Вернуться к началу

Re: Хочу летом слетать на отдых

Новое сообщение vivary » 12 май 2019, 21:58

Нужно всегда знать, где искать лучшие туры
vivary
Читатель
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
Вернуться к началу

Re: Хочу летом слетать на отдых

Новое сообщение Вармолей » 12 май 2019, 22:00

Я бы для вас убедительно посоветовал обратится в https://www.rozavetrov.kz/tours/egypt/ у них самые классные и не дорогие туры. Цены в принципе бомба, можно полететь в роскошный тур в Шармель-Шейх от 200 000 руб. Мы с супругой на Новый год летали, не пожалели, это было незабвенно
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
Вернуться к началу

Re: Хочу летом слетать на отдых

Новое сообщение Weelka » 12 июл 2019, 14:25

Можно и у нас отдохнуть неплохо, аренда площадки для страйкбола стоит столько же, сколько день отдыха на пляже в Турции, а впечатлений в миллион раз больше. Конечно, активный отдых на любителя, но я никогда не была ленивой.
Weelka
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
Вернуться к началу

Re: Хочу летом слетать на отдых

Новое сообщение Miami37 » 04 окт 2019, 04:50

Лично мне вполне хорошо отдыхается дома, просто когда хочу поразвлечься вызываю себе проститутку и мне сразу становится лучше, все таки реальные индивидуалки Мск знаю свое дело, я еще не разу не был расстроен после того как вызывал себе одну из этих девочек.
Miami37
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 апр 2019, 00:07
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group