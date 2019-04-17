Хочу летом слетать на отдых
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Хочу летом слетать на отдых
Хочу летом слетать на отдых, какого лучше тур оператора выбрать? не хочу продешевить
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Хочу летом слетать на отдых
а у себя в городе вы не нашли хорошего тур оператора? по моему они есть везде
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Хочу летом слетать на отдых
Естественно они есть везде и вот я лично сам очень люблю отдыхать по различным странам и стараюсь всегда выбирать туроператоров как следует,сейчас вот на пример собираюсь в Австрию,буду туда отправляться через эту компанию https://kaiser-tours.com они мне говорили все отлично могут организовать и по цене у них все довольно не дорого.
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Хочу летом слетать на отдых
Нужно всегда знать, где искать лучшие туры
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Хочу летом слетать на отдых
Я бы для вас убедительно посоветовал обратится в https://www.rozavetrov.kz/tours/egypt/ у них самые классные и не дорогие туры. Цены в принципе бомба, можно полететь в роскошный тур в Шармель-Шейх от 200 000 руб. Мы с супругой на Новый год летали, не пожалели, это было незабвенно
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Хочу летом слетать на отдых
Можно и у нас отдохнуть неплохо, аренда площадки для страйкбола стоит столько же, сколько день отдыха на пляже в Турции, а впечатлений в миллион раз больше. Конечно, активный отдых на любителя, но я никогда не была ленивой.
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Re: Хочу летом слетать на отдых
Лично мне вполне хорошо отдыхается дома, просто когда хочу поразвлечься вызываю себе проститутку и мне сразу становится лучше, все таки реальные индивидуалки Мск знаю свое дело, я еще не разу не был расстроен после того как вызывал себе одну из этих девочек.
- Miami37
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 26 апр 2019, 00:07
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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