куда можно отправится на экскурсию или активный отдых
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куда можно отправится на экскурсию или активный отдых
Обожаю активный отдых, куда можно отправится на экскурсию или активный отдых, может вообще есть такой специальный тур оператор активного отдыха?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: куда можно отправится на экскурсию или активный отдых
Если вы любите активный отдых то сходите куда-то на прогулку или в поход
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: куда можно отправится на экскурсию или активный отдых
Я вот тоже не давно полюбил активный отдых и сейчас уже долгое время я езжу отдыхать с помощью компании http://big.travel Предоставляют просто крутые виды активного отдыха, я вам советую их)
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: куда можно отправится на экскурсию или активный отдых
Мне тоже очень хочется классно отдохнуть
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: куда можно отправится на экскурсию или активный отдых
Хочешь увлекательного отдыха и интереснейшего отчаливай как мы каждый год в Республику Адыгея, там природа непередаваемая, много памятников старины имеется, а тормознуть постоянно есть где, мы к примеру в станице в гостевом доме Подкова останавливается, комфортабельное жилище, приветливые люди http://podkova01.ru
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: куда можно отправится на экскурсию или активный отдых
Нам очень понравилась экскурсия по Одессе, а именно экскурсии в катакомбы Одессы https://love-odessa.od.ua/ - очень интересно и захватывающе провели время.
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OlgaDar
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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