куда можно отправится на экскурсию или активный отдых

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куда можно отправится на экскурсию или активный отдых

Новое сообщение Карабас » 04 май 2019, 10:16

Обожаю активный отдых, куда можно отправится на экскурсию или активный отдых, может вообще есть такой специальный тур оператор активного отдыха?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: куда можно отправится на экскурсию или активный отдых

Новое сообщение ВиллиВОнка » 04 май 2019, 12:46

Если вы любите активный отдых то сходите куда-то на прогулку или в поход
ВиллиВОнка
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Re: куда можно отправится на экскурсию или активный отдых

Новое сообщение Dima » 04 май 2019, 22:05

Я вот тоже не давно полюбил активный отдых и сейчас уже долгое время я езжу отдыхать с помощью компании http://big.travel Предоставляют просто крутые виды активного отдыха, я вам советую их)
Dima
Писатель
 
Сообщения: 51
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Re: куда можно отправится на экскурсию или активный отдых

Новое сообщение ymka » 05 май 2019, 01:20

Мне тоже очень хочется классно отдохнуть
ymka
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Re: куда можно отправится на экскурсию или активный отдых

Новое сообщение vivary » 05 май 2019, 01:22

Хочешь увлекательного отдыха и интереснейшего отчаливай как мы каждый год в Республику Адыгея, там природа непередаваемая, много памятников старины имеется, а тормознуть постоянно есть где, мы к примеру в станице в гостевом доме Подкова останавливается, комфортабельное жилище, приветливые люди http://podkova01.ru
vivary
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Сообщения: 35
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Re: куда можно отправится на экскурсию или активный отдых

Новое сообщение OlgaDar » 09 ноя 2019, 16:35

Нам очень понравилась экскурсия по Одессе, а именно экскурсии в катакомбы Одессы https://love-odessa.od.ua/ - очень интересно и захватывающе провели время.
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OlgaDar
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