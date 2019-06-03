Покупка авиабилетов онлайн?

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Покупка авиабилетов онлайн?

Новое сообщение Vimpelcom » 03 июн 2019, 15:08

Часто приходится по работе из Москвы мне летать по различным городам и временами даже по странам и меня интересует как можно проще всего покупать и заказывать авиабилеты,подскажите?


Vimpelcom
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:03
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Re: Покупка авиабилетов онлайн?

Новое сообщение Detach » 03 июн 2019, 18:16

Самым обычным способом это можно делать как это делают многие,лучше всего и проще делать это через сайт,вот я только так и делаю,у всех аэропортов есть сайты вот там и заказывайте.
Detach
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 18:16
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Re: Покупка авиабилетов онлайн?

Новое сообщение OlgaDar » 04 июн 2019, 20:51

Когда мы захотели отдохнуть В Таиланде, ведь это лучшее место для отдыха на море, то заказывали все здесь https://online-phuket.ru/, отличный сервис, мы отдыхаем у удовольствием.
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OlgaDar
Писатель
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Покупка авиабилетов онлайн?

Новое сообщение markoz » 11 июл 2019, 11:34

я или покупаю на сайте киви или на сайтах авиакомпаний самолетом которых планирую куда-то летать. так более надежно, как по мне. я на пример когда покупала в июне билеты в Казахстан, сначала в гугле посмотрела различные возможные маршруты и их цены. потом когда опридилилась с авиакомпанией, покупала билеты у них на сайте. кстати узнала недавно в Казахстане появился лоукостер и в принципе сейчас добраться из Нур-Султану в Астану очень легко и быстро. детали на https://pkzsk.info/puteshestvovat-po-kazakhstanu-stalo-deshevle/ :Yahoo!: :Yahoo!:
markoz
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 11:23
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Re: Покупка авиабилетов онлайн?

Новое сообщение Rotary » 07 дек 2021, 23:11

а вот где посмотреть авиабилеты в Сочи?
Rotary
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
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Re: Покупка авиабилетов онлайн?

Новое сообщение MsGigi » 07 дек 2021, 23:32

интересно
MsGigi
Читатель
 
Сообщения: 18
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