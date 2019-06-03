Покупка авиабилетов онлайн?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Покупка авиабилетов онлайн?
Часто приходится по работе из Москвы мне летать по различным городам и временами даже по странам и меня интересует как можно проще всего покупать и заказывать авиабилеты,подскажите?
- Vimpelcom
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:03
-
Re: Покупка авиабилетов онлайн?
Самым обычным способом это можно делать как это делают многие,лучше всего и проще делать это через сайт,вот я только так и делаю,у всех аэропортов есть сайты вот там и заказывайте.
- Detach
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2019, 18:16
-
Re: Покупка авиабилетов онлайн?
Когда мы захотели отдохнуть В Таиланде, ведь это лучшее место для отдыха на море, то заказывали все здесь https://online-phuket.ru/, отличный сервис, мы отдыхаем у удовольствием.
-
OlgaDar
- Писатель
-
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
-
Re: Покупка авиабилетов онлайн?
я или покупаю на сайте киви или на сайтах авиакомпаний самолетом которых планирую куда-то летать. так более надежно, как по мне. я на пример когда покупала в июне билеты в Казахстан, сначала в гугле посмотрела различные возможные маршруты и их цены. потом когда опридилилась с авиакомпанией, покупала билеты у них на сайте. кстати узнала недавно в Казахстане появился лоукостер и в принципе сейчас добраться из Нур-Султану в Астану очень легко и быстро. детали на https://pkzsk.info/puteshestvovat-po-kazakhstanu-stalo-deshevle/
- markoz
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 июл 2019, 11:23
-
Re: Покупка авиабилетов онлайн?
а вот где посмотреть авиабилеты в Сочи?
- Rotary
- Читатель
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
-
Re: Покупка авиабилетов онлайн?
интересно
- MsGigi
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 30 авг 2021, 23:16
-
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Вернуться в Туризм, отдых, путешествия
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6