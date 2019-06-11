Выставки

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Выставки

Новое сообщение LVS » 11 июн 2019, 20:44

Вы любите искусство? Если да то как вы стараетесь преобщиться к нему, какие галереи посещаете выставки быть может?


LVS
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Re: Выставки

Новое сообщение burbon » 12 июн 2019, 16:37

LVS писал(а):Вы любите искусство? Если да то как вы стараетесь преобщиться к нему, какие галереи посещаете выставки быть может?

Последний раз в эрмитаже был лет 20 назад, любить то люблю но это ничего не меняет

burbon
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Re: Выставки

Новое сообщение Prokl » 12 июн 2019, 19:16

burbon писал(а):
LVS писал(а):Вы любите искусство? Если да то как вы стараетесь преобщиться к нему, какие галереи посещаете выставки быть может?

Последний раз в эрмитаже был лет 20 назад, любить то люблю но это ничего не меняет

Так у вас сейчас есть снова замечательная возможность приобщиться к искусству, для этого достаточно зайти на сайт https://artforintrovert.ru и почитать там о лекциях, которые они проводят, лекции касаются тем психологии и конечно же искусства, разбирают интересные вопросы, которые казалось бы с течением времени стали еще большими загадками, очень интересно одним словом, я дважды на лекции был

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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Re: Выставки

Новое сообщение glebushka » 14 сен 2019, 18:57

В школьные годы бывали на выставках но с тех пор ни разу
glebushka
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Re: Выставки

Новое сообщение Smidt » 14 сен 2019, 19:08

LVS писал(а):Вы любите искусство? Если да то как вы стараетесь преобщиться к нему, какие галереи посещаете выставки быть может?

Вам стоит побывать на экскурсии в центре Марс https://centermars.ru/posetitelyam/ekskursii-copy/ у них и для взрослы и для детишек проводятся там мероприятия экскурсионные очень интересно говорят, у меня дети были там со школой и коллеги с работы тоже ходили, все рассказывают просто отлично провели время и насладились экспозицией

Smidt
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