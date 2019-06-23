Штаты

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Штаты

Новое сообщение burbon » 23 июн 2019, 16:51

Сложно ли полететь в Штаты? Знаю что много народу заворачивают обратно, а мне хочется там побывать посмотреть что к чему


burbon
Писатель
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
Вернуться к началу

Re: Штаты

Новое сообщение LVS » 23 июн 2019, 22:12

Штаты и Великобритания с Испанией сложные для туристов направления, если у тебя нет более конкретной цели то тебя могут послать на все четыре стороны
LVS
Писатель
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
Вернуться к началу

Re: Штаты

Новое сообщение Prokl » 24 июн 2019, 00:44

burbon писал(а):Сложно ли полететь в Штаты? Знаю что много народу заворачивают обратно, а мне хочется там побывать посмотреть что к чему

В американском посольстве любят когда есть веская причина действительно для поездки, и вам с этим помогут здесь на фирме http://estavisa.com.au вы получите возможность гораздо быстрее оформить визу и отправиться в Соединенные Штаты

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
Вернуться к началу

Re: Штаты

Новое сообщение Smidt » 28 июл 2019, 05:14

Думаю туда нужно брать с собой большую сумму и виза необходима
Smidt
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
Вернуться к началу

Re: Штаты

Новое сообщение glebushka » 28 июл 2019, 05:23

Smidt писал(а):Думаю туда нужно брать с собой большую сумму и виза необходима

Виза во многие страны нужна, я вот в Индию летал, получал туристическую визу тут https://www.visy-v-indiyu.ru удалось ее оформить быстренько и задешево, честно говоря чуть не протупил, билет купил туда но думал что без визы можно, потом по быстрому оформить пришлось

glebushka
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group