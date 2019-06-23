Штаты
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Штаты
Сложно ли полететь в Штаты? Знаю что много народу заворачивают обратно, а мне хочется там побывать посмотреть что к чему
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Штаты
Штаты и Великобритания с Испанией сложные для туристов направления, если у тебя нет более конкретной цели то тебя могут послать на все четыре стороны
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Штаты
burbon писал(а):Сложно ли полететь в Штаты? Знаю что много народу заворачивают обратно, а мне хочется там побывать посмотреть что к чему
В американском посольстве любят когда есть веская причина действительно для поездки, и вам с этим помогут здесь на фирме http://estavisa.com.au вы получите возможность гораздо быстрее оформить визу и отправиться в Соединенные Штаты
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Штаты
Думаю туда нужно брать с собой большую сумму и виза необходима
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Re: Штаты
Smidt писал(а):Думаю туда нужно брать с собой большую сумму и виза необходима
Виза во многие страны нужна, я вот в Индию летал, получал туристическую визу тут https://www.visy-v-indiyu.ru удалось ее оформить быстренько и задешево, честно говоря чуть не протупил, билет купил туда но думал что без визы можно, потом по быстрому оформить пришлось
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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