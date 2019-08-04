Переезд в США
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Переезд в США
Ребята, какие документы нужны для переезда в США если я гражданин Австралии? Ну, кроме визы - без нее понятно никак.
- Barrracuda
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Re: Переезд в США
Да тебе бы хоть визу получить, это не так просто. По сути, если визу получишь, то остальные бумажки собрать как нефиг делать.
- Dimotrex
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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