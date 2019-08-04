Переезд в США

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Переезд в США

Новое сообщение Barrracuda » 04 авг 2019, 06:44

Ребята, какие документы нужны для переезда в США если я гражданин Австралии? Ну, кроме визы - без нее понятно никак.


Barrracuda
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Сообщения: 6
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Re: Переезд в США

Новое сообщение Dimotrex » 04 авг 2019, 09:03

Да тебе бы хоть визу получить, это не так просто. По сути, если визу получишь, то остальные бумажки собрать как нефиг делать.
Dimotrex
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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