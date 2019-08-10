Арендовать автомобиль в Москве
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Арендовать автомобиль в Москве
Лечу по работе в Москву, необходимо встретиться с инвесторами и подписать несколько контрактов. Нужно для комфортного передвижения по городу и имиджа арендовать презентабельный автомобиль, у кого есть проверенная организация, которая сдает в аренду авто.
- feropontova
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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Re: Арендовать автомобиль в Москве
Отсутствие личного или даже служебного автомобиля может стать серьезной проблемой, особенно если необходимо встретить в аэропорту партнеров по бизнесу, родственников, друзей или просто провести день в разъездах.
- bubnova
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 19:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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