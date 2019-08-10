feropontova » 10 авг 2019, 17:27

Лечу по работе в Москву, необходимо встретиться с инвесторами и подписать несколько контрактов. Нужно для комфортного передвижения по городу и имиджа арендовать презентабельный автомобиль, у кого есть проверенная организация, которая сдает в аренду авто.