Арендовать автомобиль в Москве

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Арендовать автомобиль в Москве

Новое сообщение feropontova » 10 авг 2019, 17:27

Лечу по работе в Москву, необходимо встретиться с инвесторами и подписать несколько контрактов. Нужно для комфортного передвижения по городу и имиджа арендовать презентабельный автомобиль, у кого есть проверенная организация, которая сдает в аренду авто.


feropontova
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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Re: Арендовать автомобиль в Москве

Новое сообщение bubnova » 10 авг 2019, 19:55

Отсутствие личного или даже служебного автомобиля может стать серьезной проблемой, особенно если необходимо встретить в аэропорту партнеров по бизнесу, родственников, друзей или просто провести день в разъездах.
bubnova
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 19:53
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