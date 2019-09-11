Если ехать в Крым, куда конкретно лучше?

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Если ехать в Крым, куда конкретно лучше?

Новое сообщение TauRus » 11 сен 2019, 20:51

Вот думаю поехать за границу, не могу определится куда именно? Хороших мест много и выбрать тяжело.


TauRus
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